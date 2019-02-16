В одном из университетов Санкт-Петербурга обвалились перекрытия

В Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании Исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушилась крыша.

Фото @Megapolisonline

Рухнули перекрытия с пятого по второй этажи. Площадь обрушения составляет 150 квадратных метров, пролом — 16 метров.

Под завалами могут находиться люди — до двадцати человек, так как в здании проходили факультативные занятия, сообщает РБК .

По предварительным данным, из здания уже эвакуировано более 60 человек.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. К зданию университета приехал исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Известно, что в здании проводились ремонтные работы.