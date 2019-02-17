Двое противников аккумуляторного завода задержаны в Бресте

В Бресте 16 февраля задержаны правозащитник Владимир Величкин и общественный активист Виталий Казак.

Их вызвали в Ленинский РОВД и там задержали, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. По его информации, на обоих составили протоколы за организацию несанкционированного массового мероприятия.

До суда Величкина и Казака поместили в изолятор временного содержания.

«Вероятно, милиция посчитала несанкционированным пикетированием включение 10 февраля у кинотеатра «Беларусь» песни «Жить», которую в прошлом году записали брестчане против строительства аккумуляторного завода», — рассказал Кисляк.

В тот день на площади Ленина в очередной собрались противники строительства аккумуляторного завода — около 200 человек. Собравшиеся прошли от площади по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». Здесь проходило выступление уличного музыканта, у которого были звукоусиливающая аппаратура. По просьбе противников строительства завода он включил песню «Жить».