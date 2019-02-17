В Минске выросло количество убыточных предприятий

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на 10,9% — с 238 до 264, а их удельный вес — с 15,6% до 17,3%.

При этом чистая прибыль столичных организаций составила 3 млрд 36,6 млн рублей, или на 26,3% меньше, чем в 2017 году. Прибыль до налогообложения составила 4 млрд 77,2 млн (на 21,6% меньше). Прибыль от реализации выросла на 15,9% до 6 млрд 539,8 млн рублей.

Рентабельность продаж за 2018 год составила 9,4% против 9,3% за 2017 год, рентабельность реализованной продукции — 12,1% против 11,9%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 69 млрд 796,2 млн рублей, или на 14,7% больше, чем в 2017 году.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за год увеличилась на 14,5% до 54 млрд 233,1 млн рублей.