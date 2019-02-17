В Бресте вновь протестуют против аккумуляторного завода. На площадь вышло более двухсот человек

В Бресте 17 февраля около 240 противников строительства аккумуляторного завода собрались на площадь Ленина. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

В Брест сегодня приехали политики Виталий Рымышевский, Юрий Губаревич и Николай Козлов, сообщает БелаПАН.

Как отметил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, они знают о состоявшихся накануне в Бресте задержаниях правозащитника Владимира Величкина и активиста Виталия Казака, поэтому они приехали в Брест, чтобы поддержать жителей города.

«Потому что то, что сделали брестчане, отстояв этот кусочек свободы, — это очень важно, — заявил Рымашевский. — Власти должны видеть, что люди против этого мини-Чернобыля, который строят под Брестом».

Политик напомнил об аналогичных экологически опасных предприятиях в Светлогорске, Могилеве и Гомеле, против которых также протестуют местные жители. «Нам нужно остановить это ради будущего нашей страны», — заявил Рымашевский.

В 12:45 участники встречи, в том числе приехавшие в Брест политики, начали покидать площадь и вновь направились по центральным улицам города в направлении кинотеатра «Беларусь».