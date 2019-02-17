Александра Саснович обыграла Екатерину Макарову на турнире в Дубае

Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг турнира категории Premier 5 в Дубае.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

17 февраля в матче первого круга белоруска взяла верх над россиянкой Екатериной Макаровой (66). Первый сет белоруска проиграла всухую — 0:6, но сумела переломить ход матча — 7:5, 6:4.

На корте теннисистки провели 2 часа 24 минуты.

Во втором круге Саснович ожидает встреча с представительницей Тайваня Се Шувей (31). Теннисистки встречались неделю назад — в первом круге турнира в Дохе. Тогда Саснович проиграла — 2:6, 0:6.

Сегодня в Дубае свой стартовый матч сыграет еще одна белоруска — Вера Лапко (60). Ее соперницей будет канадка Эжени Бушар (80).