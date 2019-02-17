В столкновении троллейбуса и такси в Гомеле пострадала 29-летняя женщина

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Утром 17 февраля на улице Полесской в Гомеле произошло ДТП с участием троллейбуса и такси. В результате происшествия в салоне легкового автомобиля оказалась зажатой пассажирка.

 

 

Работники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали из салона «Рено Логан»  29-летнюю женщину и передали ее прибывшей бригаде скорой медпомощи.

С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» пострадавшая госпитализирована, сообщает БелаПАН.

40-летний водитель такси, а также водитель троллейбуса и 34 пассажира, в момент ДТП находившиеся в салоне троллейбуса, не пострадали.

Гомельское областное управление МЧС сообщает, что, по предварительной информации, таксист не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с троллейбусом.

Перед столкновением такси занесло и развернуло. На фото и видео с места ДТП отчетливо видно, что у легкового автомобиля помята вся задняя часть.  
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Тэги: ДТП такси троллейбус Город: Гомель

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