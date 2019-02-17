В столкновении троллейбуса и такси в Гомеле пострадала 29-летняя женщина
Утром 17 февраля на улице Полесской в Гомеле произошло ДТП с участием троллейбуса и такси. В результате происшествия в салоне легкового автомобиля оказалась зажатой пассажирка.
Работники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали из салона «Рено Логан» 29-летнюю женщину и передали ее прибывшей бригаде скорой медпомощи.
С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» пострадавшая госпитализирована, сообщает БелаПАН.
40-летний водитель такси, а также водитель троллейбуса и 34 пассажира, в момент ДТП находившиеся в салоне троллейбуса, не пострадали.
Гомельское областное управление МЧС
Перед столкновением такси занесло и развернуло. На фото и видео с места ДТП отчетливо видно, что у легкового автомобиля помята вся задняя часть.