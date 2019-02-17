Неделя родного языка пройдет в Беларуси с 18 по 24 февраля

С 18 по 24 февраля в Беларуси пройдет Неделя родного языка. Она приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Неделя организована Институтом языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси.

19 февраля в Институте языкознания состоится встреча со студентами факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета. Будущим лингвистам расскажут об истории института, представят современные исследования о национальном языкознании, покажут выставку научных работ института. Они также посетят Музей древнебелорусской культуры.

20 февраля Республиканская терминологическая комиссия при НАН Беларуси проведет круглый стол по проблемам использования белорусской терминологии в сфере медицины и здравоохранения. В дискуссии примут участие преподаватели медицинских учебных заведений, ученые-филологи, врачи.

В этот же день в Минске пройдет презентация книги Афанасия Ярушевича «Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына», подготовленной Институтом языкознания совместно с Национальным архивом Беларуси.

21 февраля директор Института языкознания Игорь Копылов выступит с лекцией «Деловая коммуникация в условиях государственного билингвизма» перед слушателями факультета повышения квалификации Академии управления при президенте — руководителями главных управлений (отделов) идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов и Минского горисполкома, горисполкомов, райисполкомов, местных администраций.

Академик Александр Лукашанец в этот же день выступит с лекцией перед студентами и преподавателями филологического факультета БГУ.

22 февраля состоится встреча в Институте языкознания со студентами факультетов начального образования, дошкольного образования и Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета.

В Институте языкознания в этот же день состоится лекция исследователя истории белорусского языка Сергея Запрудского «Николай Байков — знакомый и незнакомый», приуроченная к 130-летию выдающегося белорусского лексикографа.