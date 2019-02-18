Мясникович: Беларусь и Польша обсудят проблемы, связанные с идеей создания «Форта Трамп»

Беларусь и Польша проведут диалоги на уровне министров обороны и по линии МИД о проблемах, связанных с идеей создания на польской территории постоянной военной базы США «Форт Трамп». Об этом сообщил в интервью программе «Контуры» в воскресном эфире телеканала ОНТ председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.

Спикер верхней палаты парламента посетил Польшу на этой неделе. Он встретился с высшими должностными лицами соседнего государства, в том числе с президентом Анджеем Дудой.

По словам Мясниковича, во время встречи с польским лидером он поднял тему создания военной базы «Форт Трамп».

«Польская сторона достаточно конструктивно реагировала и заверяла на уровне министра иностранных дел и президента о том, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности, — сказал Мясникович. — Польская сторона, я полагаю, услышала нашу обеспокоенность. Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и по линии министерств иностранных дел».

Отвечая на вопрос, может ли связка Беларуси и Польши стать мостом между станами Евросоюза и НАТО с государствами Евразийского экономического союза и ОДКБ, Мясникович заявил: «Польская сторона смотрит на Беларусь как на партнера и, действительно, как на связующее звено между великой Россией и Польшей как частью Европейского союза».

«Некоторые элементы мы оговаривали — логистику, вопросы, связанные с политическими консультациями, повышение роли Восточного партнерства, Вышеградской группы, Центральноевропейской инициативы, участие в переговорных процессах. Министр иностранных дел Польши говорил о возможном визите большой группы министров иностранных дел в Беларусь, чтобы обсудить эти вопросы», — отметил спикер верхней палаты.

В середине сентября 2018 года на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда предложил создать на территории страны постоянную американскую военную базу. По словам Дуды, Польша готова потратить 2 млрд долларов на создание базы с рабочим названием «Форт Трамп». Вопрос о создании базы еще не решен, дискуссии об этом ведутся до сих пор как в польских, так и в американских правительственных кругах.