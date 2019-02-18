В Мостах пьяный мужчина выбросил с балкона бутылку от водки и попал в прохожую
Просмотров: 156
Уголовное дело по статье «Хулиганство» заведено в отношении жителя Мостов 1966 года рождения.
Мужчина выпивал на кухне своей квартиры, а когда водка закончилась, выбросил пустую бутылку — прямо сидя за столом через открытую балконную дверь и распахнутую створку балконного окна.
Вылетевшая с третьего этажа бутылка угодила прямо в проходившую мимо пенсионерку 1947 года рождения. К счастью для нее, бутылка попала не в голову, а в плечо, сообщает