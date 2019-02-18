В Мостах пьяный мужчина выбросил с балкона бутылку от водки и попал в прохожую

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Уголовное дело по статье «Хулиганство» заведено в отношении жителя Мостов 1966 года рождения.

Мужчина выпивал на кухне своей квартиры, а когда водка закончилась, выбросил пустую бутылку — прямо сидя за столом через открытую балконную дверь и распахнутую створку балконного окна.

Вылетевшая с третьего этажа бутылка угодила прямо в проходившую мимо пенсионерку 1947 года рождения. К счастью для нее, бутылка попала не в голову, а в плечо, сообщает uvd.grodno.by.
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Тэги: хулиганство бутылка Город: Мосты

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