В Мостах пьяный мужчина выбросил с балкона бутылку от водки и попал в прохожую

Уголовное дело по статье «Хулиганство» заведено в отношении жителя Мостов 1966 года рождения.

Мужчина выпивал на кухне своей квартиры, а когда водка закончилась, выбросил пустую бутылку — прямо сидя за столом через открытую балконную дверь и распахнутую створку балконного окна.