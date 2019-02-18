Белоруска 42 раза совершала покупки в интернете с помощью «фотошопа»
Горецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы.
По информации УСК по Могилевской области, фигурантка совершала покупки товаров в группе в социальной сети, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, с апреля по сентябрь 2018 года. После заказа товара она его не оплачивала, а с помощью популярного графического редактора изготавливала поддельные изображения чеков о переводе денежных средств. Она завладела таким образом товарами общей стоимостью более пяти тысяч рублей.
Подозреваемая полностью возместила ущерб.