Видеофакт. Днепровские дайверы утопили огромный бюст Ленину

/ Мир
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Бюсту нарисовали усы и бородку, затем одели желтую бандану и спустили на дно в парке-музее Новониколаевского карьера.

Дайверы запечатлели происходящее в мутной воде на видео:

 
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Тэги: бюст Ленина декоммунизация подводный музей байкеры Город: Днепр

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