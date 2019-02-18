Видеофакт. Днепровские дайверы утопили огромный бюст Ленину 18.02.2019 / 18:24 / Мир Просмотров: 127 A- A+ Бюсту нарисовали усы и бородку, затем одели желтую бандану и спустили на дно в парке-музее Новониколаевского карьера. Дайверы запечатлели происходящее в мутной воде на видео: Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: бюст Ленина декоммунизация подводный музей байкеры Город: Днепр Другие материалы на эту тему: «Этим живешь. По-другому нельзя». Виктор Лукашенко — о своей любви к мотоциклам Торжество под рев моторов. Байкеры открыли очередной сезон Короли шума на дорогах. Сможет ли ГАИ приструнить байкеров? Вместе с байкерами Виктор Лукашенко на Harley-Davidson открыл мотосезон