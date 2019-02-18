Украинцы назвали Лукашенко образцовым президентом

/ Политика
Просмотров: 316

Аналитический центр «Новая Европа» провел исследование в четыре этапа, в каждом из которых принимали участие не менее двух тысяч граждан Украины.

Один из вопросов звучал: «Кто должен быть примером для будущего президента Украины?». Большинство респондентов — 13,44% — назвали Александра Лукашенко. На втором месте — немецкий канцлер Ангела Меркель, на третьем — президент Литвы Даля Грибаускайте.

Источник: neweurope.org.ua

Также среди 12 политиков находятся главы Польши (четвертое место), США, России, Франции, Швейцарии (2010 и 2017 гг.), Канады, Израиля, Турции и Венгрии (12-е место).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина выборы в Украине рейтинг Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Бывший посол Украины гневно отозвался о Лукашенко

Бывший посол Украины гневно отозвался о Лукашенко

Лукашенко не хочет выглядеть Акелой, который промахнулся

Лукашенко не хочет выглядеть Акелой, который промахнулся

Кто есть кто на украинских выборах. Второй эшелон

Кто есть кто на украинских выборах. Второй эшелон

Кто есть кто на украинских выборах. Фавориты гонки

Кто есть кто на украинских выборах. Фавориты гонки