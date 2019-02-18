Украинцы назвали Лукашенко образцовым президентом

Аналитический центр «Новая Европа» провел исследование в четыре этапа, в каждом из которых принимали участие не менее двух тысяч граждан Украины.

Один из вопросов звучал: «Кто должен быть примером для будущего президента Украины?». Большинство респондентов — 13,44% — назвали Александра Лукашенко. На втором месте — немецкий канцлер Ангела Меркель, на третьем — президент Литвы Даля Грибаускайте.

Источник: neweurope.org.ua

Также среди 12 политиков находятся главы Польши (четвертое место), США, России, Франции, Швейцарии (2010 и 2017 гг.), Канады, Израиля, Турции и Венгрии (12-е место).