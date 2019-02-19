Лукашенко — чиновникам: хоть одно неисполненное мое поручение — сразу собирайтесь и уходите

Вопросы эффективности мер по поддержке семей с детьми рассматриваются 19 февраля на совещании у главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Прирост населения, повышение трудового потенциала — вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как для других развитых стран», — отметил на совещании Александр Лукашенко.

Он напомнил о действующей с 2016 года госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» и поинтересовался ходом выполнения этой программы и ее результатами, позволила ли она снизить смертность населения.

«Мы пока очень много говорим о здоровом образе жизни, щелкаем каблуками, начиная от правительства, в частности, вице-премьера, который должен этим заниматься, главы Администрации и прочих подчиненных… Еще раз предупреждаю: хоть одно неисполненное мое поручение — сразу собирайтесь и уходите. Я также требовал от министра здравоохранения принять комплексные меры по снижению смертности. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении», — сказал Лукашенко.

По его словам, ему до сих пор докладывают о недоработках в обеспечении многодетных семей жильем. На недавнем совещании по строительству глава государства поручал решить этот вопрос к 2021 году, напоминает пресс-служба президента Беларуси.