«Белтаможсервис» опроверг информацию о приостановке работы

Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте предприятия.

«На информационных ресурсах сети интернет появилась информация о приостановлении оформления товаров на терминалах РУП "Белтаможсервис", — говорится в сообщении предприятия. — Данная информация не соответствует действительности».

Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме и «в рамках договорных отношений в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства».

Соответствует ли действтельности информация о задержании руководства предприятия, «Белтаможсервис» не сообщает.