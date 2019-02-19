«Белтаможсервис» опроверг информацию о приостановке работы
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Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте предприятия.
«На информационных ресурсах сети интернет появилась информация о приостановлении оформления товаров на терминалах РУП "Белтаможсервис", — говорится в сообщении предприятия. — Данная информация не соответствует действительности».
Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме и «в рамках договорных отношений в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства».
Соответствует ли действтельности информация о задержании руководства предприятия, «Белтаможсервис» не сообщает.
|РУП «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом в 1999 году. Компания занимается оказанием комплекса логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.