От копилки до туалетной воды: что воруют в Минске

27-летний минчанин подозревается в краже копилки у соседа. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и продукты.

По информации милиции, добычей молодого мужчины стали 400 рублей.

В ходе проверки было установлено, что в момент совершения преступления злоумышленник был пьяным.

Грозит реальный срок и 18-летней жительницы Минской области, которая попалась на краже двух флаконов брендовой туалетной воды. Дело возбуждено на ч. 1 ст. 205 УК (Кража). В настоящее время девушка возместила ущерб магазину.