От копилки до туалетной воды: что воруют в Минске

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27-летний минчанин подозревается в краже копилки у соседа. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и продукты.

По информации милиции, добычей молодого мужчины стали 400 рублей.

В ходе проверки было установлено, что в момент совершения преступления злоумышленник был пьяным.

Грозит реальный срок и 18-летней жительницы Минской области, которая попалась на краже двух флаконов брендовой туалетной воды. Дело возбуждено на ч. 1 ст. 205 УК (Кража). В настоящее время девушка возместила ущерб магазину.

Как стало известно Nаviny.by, в отношении подозреваемой принято решение о применении меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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Тэги: кража Город: Минск

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