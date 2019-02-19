Премьер-министр вынес приговор лузерам

Главной задачей правительства в 2019 году будет повышение эффективности и конкурентоспособности госсектора, заявил премьер-министр Сергей Румас 19 февраля на заседании Совета министров, где обсуждались итоги социально-экономического развития в 2018 году, оценка первого квартала и выполнение ключевых параметров 2019 года.

«Ключевой задачей правительства на ближайшую перспективу является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики, причем это касается как республиканских, так и коммунальных предприятий», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

По его словам, сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку.

Премьер-министр напомнил, что Александр Лукашенко определил четкие требования в отношении подготовки и внесения на его рассмотрение мер господдержки организаций. В соответствии с ними правительство исключило вопросы, связанные с прямой бюджетной поддержкой предприятий.

«Предприятия, не выполнившие условия оказанной им господдержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь. Если предприятие действительно развивается, выходит на стабильную и рентабельную работу, но по объективным причинам не может своевременно погасить накопленную задолженность, правительство в исключительных случаях готово рассмотреть возможность ее реструктуризации», — заявил Румас.

Все решения, продолжил он, будут сопровождаться жестким контролем со стороны правительства и, как правило, сменой руководителя предприятия.

Кроме того, в 2019 году правительство займется выстраиванием корпоративного управления на госпредприятиях. Уже подготовлен и внесен на рассмотрение Лукашенко соответствующий проект указа, предусматривающий назначение представителями государства высших должностных лиц в наблюдательные советы наиболее значимых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах.

«Цель — превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития», — подчеркнул Румас.