Сегодня начинается чемпионат Европы по биатлону – полное расписание

/ Спорт
Просмотров: 199

Сегодня на базе белорусского центра олимпийской подготовки «Раубичи» начинается чемпионат Европы по биатлону.

Вот расписание всех гонок:

  • 20.02.Мужская индивидуальная гонка (начало в 16:00);
  • 20.02. Женская индивидуальная гонка (19:30);
  • 21.02. Смешанная эстафета, супермикст (16:00);
  • 21.02. Смешанная эстафета (19:00);
  • 23.02. Мужской спринт (11:00);
  • 23.02. Женский спринт (14:00);
  • 24.02. Мужской пасьют (11:00);
  • 24.02. Женский пасьют (13:00).

Накануне в Раубичах прошла биатлонная «Гонка легенд». Этими соревнованиями Дарья Домрачева и Надежда Скардино поставили символическую точку в своих славных спортивных карьерах.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в