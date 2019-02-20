Сегодня начинается чемпионат Европы по биатлону – полное расписание
Сегодня на базе белорусского центра олимпийской подготовки «Раубичи» начинается чемпионат Европы по биатлону.
Вот расписание всех гонок:
- 20.02.Мужская индивидуальная гонка (начало в 16:00);
- 20.02. Женская индивидуальная гонка (19:30);
- 21.02. Смешанная эстафета, супермикст (16:00);
- 21.02. Смешанная эстафета (19:00);
- 23.02. Мужской спринт (11:00);
- 23.02. Женский спринт (14:00);
- 24.02. Мужской пасьют (11:00);
- 24.02. Женский пасьют (13:00).
Накануне в Раубичах прошла биатлонная «Гонка легенд». Этими соревнованиями Дарья Домрачева и Надежда Скардино поставили символическую точку в своих славных спортивных карьерах.