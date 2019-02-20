Макей рассказал о новом Хельсинкском процессе

В 2019 году Беларуси необходимо нарастить «критическую массу» сторонников организации предложенного Александром Лукашенко нового миротворческого процесса в Европе по примеру Хельсинкского, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 февраля на расширенном заседании коллегии МИД в Минске.

«В 2019 году нам предстоит нарастить «критическую массу» сторонников этой идеи», — сказал министр. По его словам, в этом необходимо заинтересовать политические элиты, общественность и экспертное сообщество.

Прошлый год для внешней политики и внешнеэкономической деятельности, подчеркнул Макей, был напряженным, но результативным.

«В непростых внешних условиях нашей стране удалось выдержать курс на обеспечение суверенитета, проведение взвешенной многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности не только в региональном, но и глобальном масштабах», — добавил он.

По словам главы МИД, Беларусь в 2018 году укрепляла отношения с Россией, а также на евроатлантическом векторе.