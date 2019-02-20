Россия, Китай, Турция: Макей назвал самые проблемные участки работы

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Наибольшее отрицательное внешнеторговое сальдо у Беларуси в 2018 году сложилось с Россией, Китаем и Турцией, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД 20 февраля в Минске.

По его словам, на заседании министерство подведет итоги работы за прошлый год и определит задачи на перспективу с акцентом в первую очередь на внешнеэкономическую составляющую. Планируется заслушать доклады послов Беларуси в России, Китае и Турции.

«Почему именно эти страны? Потому что именно с этими странами у Беларуси самое наибольшее отрицательное сальдо. И мы должны услышать мнения наших послов, как исправить эту ситуацию», — пояснил Макей.

Министр подчеркнул, что экспорт товаров в прошлом году вырос на 15,3%. Экспорт товаров и услуг составил 33,7 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 14,9%. Положительное сальдо составило 694,4 млн долларов.
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Тэги: внешняя торговля Персона: Владимир Макей

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