Глав областей и их замов тоже вызвали на сборы
20 февраля на базе 51-й артиллерийской бригады, которая размещается в Осиповичах, проводится сбор с председателями областных и Минского городского исполнительных комитетов.
Помимо руководителей исполкомов на сбор привлечены их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, военные комиссары областей и Минска.
Сбор проводится в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2018/2019 учебном году. Тема сбора — военная безопасность и оборона Республики Беларусь. Цель — повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава областных исполкомов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны государства,