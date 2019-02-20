Глав областей и их замов тоже вызвали на сборы

/ Общество
Просмотров: 4

20 февраля на базе 51-й артиллерийской бригады, которая размещается в Осиповичах, проводится сбор с председателями областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Фото mil.by

Помимо руководителей исполкомов на сбор привлечены их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, военные комиссары областей и Минска.

Сбор проводится в соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2018/2019 учебном году. Тема сбора — военная безопасность и оборона Республики Беларусь. Цель — повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава областных исполкомов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны государства, сообщает пресс-служба Минобороны.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: военные сборы Город: Осиповичи

Другие материалы на эту тему:

«В обстановке, близкой к реальной». Армию проверят на умение родину защищать

«В обстановке, близкой к реальной». Армию проверят на умение родину защищать

«Игра в солдатики». Что происходило на военных сборах?

«Игра в солдатики». Что происходило на военных сборах?

На сборы призвали врачей и медсестер. Это важнее, чем операции детям?

На сборы призвали врачей и медсестер. Это важнее, чем операции детям?

«Игра в солдатики». Зачем нужны военные сборы и есть ли от них толк?

«Игра в солдатики». Зачем нужны военные сборы и есть ли от них толк?