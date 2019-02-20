Глав областей и их замов тоже вызвали на сборы

20 февраля на базе 51-й артиллерийской бригады, которая размещается в Осиповичах, проводится сбор с председателями областных и Минского городского исполнительных комитетов.

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Помимо руководителей исполкомов на сбор привлечены их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, военные комиссары областей и Минска.