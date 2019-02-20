Три новых проекта более чем на 100 тысяч долларов профинансирует в Беларуси правительство Японии
Правительство Японии профинансирует три новых проекта в здравоохранении и социальной сфере в Беларуси более чем на 100 тысяч долларов. Подписание контрактов на выделение гранта состоялось 20 февраля в Минске.
Гомельскому областному клиническому онкологическому диспансеру выделено 75,3 тысячи долларов на закупку аппарата УЗИ.
Территориальный центр социального обслуживания населения Витебского района получит 26 тысяч долларов на приобретение автомобиля для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.
Средняя школа № 2 в Столине сможет приобрести уличный тренажерный комплекс стоимостью около 8,5 тысячи долларов.
Посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» с 2004 года. В ее рамках Япония выделяет гранты для помощи людям, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее средства выделялись только учреждениям здравоохранения. С начала действия программы общая сумма предоставленных грантов составляет более 3,8 млн долларов.
Фото Сергея Сацюка