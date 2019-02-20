Три новых проекта более чем на 100 тысяч долларов профинансирует в Беларуси правительство Японии

Правительство Японии профинансирует три новых проекта в здравоохранении и социальной сфере в Беларуси более чем на 100 тысяч долларов. Подписание контрактов на выделение гранта состоялось 20 февраля в Минске.

Гомельскому областному клиническому онкологическому диспансеру выделено 75,3 тысячи долларов на закупку аппарата УЗИ.

Территориальный центр социального обслуживания населения Витебского района получит 26 тысяч долларов на приобретение автомобиля для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Средняя школа № 2 в Столине сможет приобрести уличный тренажерный комплекс стоимостью около 8,5 тысячи долларов.

Посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» с 2004 года. В ее рамках Япония выделяет гранты для помощи людям, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее средства выделялись только учреждениям здравоохранения. С начала действия программы общая сумма предоставленных грантов составляет более 3,8 млн долларов.

Временный поверенный в делах Японии Хироки Токунага

Начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава Дмитрий Гринько

Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Валерий Скакун

Директор Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района Леонид Ковалев

Главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Лось

Директор средней школы № 2 Столина Алла Лозицкая

Фото Сергея Сацюка