Красимир Анев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

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20 февраля в Раубичах под Минском индивидуальной гонкой у мужчин стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Красимир Анев. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Победителем гонки стал 31-летний болгарский биатлонист Красимир Анев, допустивший на четырех огневых рубежах всего один промах.

Второе место занял норвежец Тарье Бё (3 промаха; +3,7), третье — норвежец Эндре Стрёмсхейм (2; +11,1).

Лучшим из белорусов стал Роман Елётнов, показавший 15-е время (5 промахов; +3:16,3), Вслед за ним на 16-м месте расположился Сергей Бочарников (5; +3:17,5). Владимир Чепелин стал 48-м (7; +6:27,9), Никита Лобастов — 49-м (5; +6:29,6), Антон Смольский — 63-м (8; +8:17,2).

Всего на старт гонки вышли 104 биатлониста, трое из них завершили гонку досрочно.

Победитель Красимир Анев — один из двух участников гонки, кто допустил лишь один промах из двадцати выстрелов. Таким же результатом может похвастать украинец Антон Дудченко, занявший 26-е место.

Сегодня вечером в Раубичах пройдет женская индивидуальная гонка.
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Тэги: биатлон Персона: Красимир Анев Тарье Бё Сергей Бочарников Антон Дудченко Роман Елётнов Никита Лобастов Антон Смольский Эндре Стрёмсхейм Владимир Чепелин Город: Раубичи

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