Милиция завершила проверку по факту избиения минской школьницы брестчанкой

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Несколько дней назад в интернете появилась видеозапись с избиением 16-летней девушки в ночь с 4 на 5 февраля.

По сообщению МВД, пострадавшая употребляла спиртное вместе с ранее не знакомыми брестчанками, а ближе к утру они поссорились.

Нападавшая уже являлась фигуранткой уголовного дела по фактам хищения денег: на днях ее осудили к двум годам «домашней химии». Поскольку избивавшая оказалась активисткой неформального околофутбольного движения, проверку проводили оперативники ГУБОПиК МВД.
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Тэги: ГУБОПиК избиение несовершеннолетняя Город: Минск

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