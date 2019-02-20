Милиция завершила проверку по факту избиения минской школьницы брестчанкой

Несколько дней назад в интернете появилась видеозапись с избиением 16-летней девушки в ночь с 4 на 5 февраля.

По сообщению МВД, пострадавшая употребляла спиртное вместе с ранее не знакомыми брестчанками, а ближе к утру они поссорились.

Нападавшая уже являлась фигуранткой уголовного дела по фактам хищения денег: на днях ее осудили к двум годам «домашней химии». Поскольку избивавшая оказалась активисткой неформального околофутбольного движения, проверку проводили оперативники ГУБОПиК МВД.