Из столбцовской больницы выписали пострадавших школьников

Подростки, пострадавшие от нападения в средней школе в Столбцах, выписаны из больницы, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

«У них все хорошо, ребята уже находятся дома», — сказала она.

Утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-го класса. Обе жертвы скончались на месте. Кроме того, нападавший ранил двух одноклассников, которые были госпитализированы и прооперированы.

Уголовное дело о двойном убийстве в школе расследует главное следственное управление Следственного комитета. Продолжаются допросы свидетелей, в том числе медработников, сотрудников органов внутренних дел.

По информации пресс-службы СК, подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Это показали результаты его медицинского освидетельствования.

Для установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Назначен ряд других исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

Кроме того, в отношении подростка возбуждено еще одно дело — о покушении на убийство двух подростков, которых выписали из больницы, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса.