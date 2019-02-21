В Беларуси проверят магазины российской торговой сети «Светофор»

С 4 по 18 марта представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли проведут мониторинг магазинов российской сети «Светофор» в Беларуси.

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Будет проверено соблюдение ассортиментных перечней, условия хранения продуктов питания, сроки годности товаров.

Мониторинг проводится по письму Ассоциации торговых сетей министру Владимиру Колтовичу, в котором указывается на ряд нарушений, допускаемых торговой сетью. В частности в обращении отмечается низкая доля белорусской продукции в ассортименте, сообщили БелаПАН в пресс-службе ведомства.

Торговую сеть «Светофор» в Беларуси представляет компания «ЛенПродуктСервис». В компании БелаПАН заявили, что руководство комментировать ситуацию не будет.

Торговая сеть «Светофор» является крупнейшей в России среди «жестких» продуктовых дискаунтеров, напоминающих скорее склады. В магазинах представлен широкий выбор товаров: продукты питания, мелкая бытовая техника, бытовые принадлежности, инструменты и т.д.

В Беларуси открыто 15 магазинов сети. Оглашались планы открыть до 150 магазинов.