Доллар и евро дешевеют пятые торги подряд

21 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, снизился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0062 рубля (0,25%) и составил 2,4287 рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0044 рубля (0,21%) и составил 2,1411 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0074 рубля (0,23%) и составил 3,2684 белорусского рубля за 100 российских.

Американская и европейская валюты дешевеют пятые торги подряд, отмечает БелаПАН.