При раскопках захоронения на месте бывшего гетто в Бресте обнаружены останки более 600 человек

В Бресте продолжаются раскопки на месте обнаруженного захоронения узников гетто.

Первые останки узников гетто были найдены 17 января на строительной площадке в районе улицы Куйбышева. Строительные работы приостановили.

По запросу горисполкома в Брест прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.

Поисковые работы ведутся с 24 января. После их завершения останки будут перезахоронены на брестском кладбище «Северное», сообщает БелаПАН.

16 октября 1942 года почти все узники Брестского гетто были вывезены фашистами в урочище Бронная Гора в Березовском районе и расстреляны. Узников, которые спрятались, оккупанты вылавливали и расстреливали в течение месяца в Бресте. Погибло почти 17 тысяч человек.