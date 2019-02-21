Генпрокурор: антикоррупционные комиссии должны работать иначе

В Беларуси необходимо переформатировать работу антикоррупционных комиссий, заявил 21 февраля в эфире телеканала «Беларусь 1» генеральный прокурор Александр Конюк по итогам доклада у Александра Лукашенко.

Во время доклада глава государства обратил внимание на основные поручения, которые он давал Генпрокуратуре, в том числе — контролировать внешнюю дебиторскую задолженность субъектов хозяйствования и не снижать темпов борьбы с коррупцией.

По словам Конюка, «есть необходимость переформатировать работу антикоррупционных комиссий, придав им большую значимость и статус». «А это означает — придать им больше власти, чтобы они принимали решения на лету, чтобы не затягивались все эти процессы. Я вижу это так: нужно, чтобы комиссии возглавляли руководители предприятий, исполкомов, рай-, обл-, гор- и так далее», — сказал генпрокурор.

Сейчас, по его словам, готовится ряд изменений в закон «О борьбе с коррупцией», которые в том числе касаются работы таких комиссий. «Мы поговорили с людьми, с руководителями этих комиссий. Есть очень хорошо работающие руководители, они нам кое-что подсказали, — добавил он.

Конюк также обратил внимание на сокращение внешней дебиторской задолженности. Самое главное, почему Генпрокуратура занялась данной проблемой, — это существование целых криминальных схем, пояснил он. Процесс их создания приостановить удалось, утверждает генпрокурор.

За 2018 год, по информации Генпрокуратуры, практически на треть выросло число выявленных коррупционных преступлений. Факты коррупции чаще всего фиксировали в сфере транспорта, строительства и госуправления.

Конюк также сообщил, что по поручению президента органы прокуратуры займутся надзором за посевной кампанией. «Вопросы посевной, которые всегда являются в фокусе внимания прокуроров, надо воспринимать более креативно. Мы занимается не только тем, что помогаем в правосудии, но все больше внимания уделяем житейским вопросам — посевная, уборка, строительство», — сказал генпрокурор.