Парламент Казахстана дал добро на сотрудничество с Беларусью в сфере оборонной промышленности

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Верхняя палата парламента Казахстана приняла закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Беларуси в сфере производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

Фото pixabay.com

Как сообщает КазТАГ, в заключении сената отмечается, что в рамках соглашения будут обеспечены «благоприятные условия экономической, производственной и научно-технический кооперации» оборонных предприятий, в том числе «освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения».


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Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аманияз Ержанов на пленарном заседании верхней палаты парламента заявил, что ратификация этого соглашения будет способствовать «снятию основного административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях». «Это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и тем самым сокращение сроков ее поставки. Такая продукция не подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента», — пояснил он.

30 января на заседании мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана — Ержанов, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что в соглашении предусмотрен вопрос о сборке в Беларуси пулеметов, которые выпускают на одним из заводов Казахстана.
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Тэги: Беларусь-Казахстан ВПК оборонная промышленность Персона: Аманияз Ержанов

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