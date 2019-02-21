Встреча к десятилетию Восточного партнерства может пройти в Минске

/ Беларусь-ЕС
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Беларусь предлагает провести в Минске международную встречу, посвященную десятилетию инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Об этом сообщил журналистам в Минске 21 февраля министр иностранных дел Владимир Макей. Он подчеркнул, что Беларусь, участвуя в инициативе ЕС, «не видит в этом ничего плохого».

«Мы считаем, что проекты и инициативы в рамках Восточного партнерства должны быть направлены не на дальнейшее усиление конфронтации и раскола в нашем регионе, а на сближение», — добавил он, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Восточное партнерство Персона: Владимир Макей

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