Встреча к десятилетию Восточного партнерства может пройти в Минске

Беларусь предлагает провести в Минске международную встречу, посвященную десятилетию инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Об этом сообщил журналистам в Минске 21 февраля министр иностранных дел Владимир Макей. Он подчеркнул, что Беларусь, участвуя в инициативе ЕС, «не видит в этом ничего плохого».

«Мы считаем, что проекты и инициативы в рамках Восточного партнерства должны быть направлены не на дальнейшее усиление конфронтации и раскола в нашем регионе, а на сближение», — добавил он, сообщает БелаПАН.