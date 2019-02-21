Зафиксирован новый факт гибели на производстве
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ЧП, в результате которого погиб 52-летний рабочий сельскохозяйственной организации, произошло в деревне Мышковичи (Кировский район) во вторник, 19 февраля.
По информации следствия, мужчина чинил автобус, находясь в ремонтной яме гаража.
Во время работы автобус сместился, прижав работника к металлическому ограждению ямы.
Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными – прибывшие по месту вызова медики не смогли спасти потерпевшего.
В Могилевской области это уже второй в 2019 году случай производственного травматизма со смертельным исходом, еще 12 человек получили травмы.