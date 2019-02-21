Посольство Беларуси в РФ: 23 февраля у нас в стране всенародный праздник

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в РФ прошел прием по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил.

Фото посольства Беларуси в РФ

По словам главы дипмиссии Владимира Семашко, в Беларуси сохраняется стабильность, согласие и спокойствие, отметили в посольстве.

Он подчеркнул, что Минск никогда не рассматривал и не рассматривает ни одно из государств в качестве потенциального противника, так проводит «сбалансированную и многовекторную политику, основанную на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, невмешательства в дела суверенных держав».

«Осуществляемое совместно с братской Россией военное строительство направлено исключительно на повышение оборонного потенциала Союзного государства», - сказано в сообщении.

«Беларусь — открытая и миролюбивая страна, при этом боеспособность ее Вооруженных Сил остается важнейшим фактором национальной безопасности, гарантом надежной защиты Отечества», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь атташе по вопросам обороны, полковник Евгений Артеменко заявил, что 23 февраля в Беларуси — это «всенародный праздник — день гордости, доблести и славы, олицетворение единства и сплоченности. Наша страна, белорусский народ и его армия уверенно идут по избранному пути к достижению своей важнейшей цели — построению процветающей и сильной суверенной Беларуси».