«Белавиа» запускает рейс в Таллинн от 178 евро в оба конца

Самолеты Embraer 175 на 76 мест будут летать в Эстонию с 30 мая четыре раза в неделю.

По сообщению пресс-службы перевозчика, вылеты предусмотрены в 08:50 по понедельникам и четвергам и в 15:50 — по вторникам и субботам. Обратный рейс планируется с вылетом в 10:45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам.

«Запуск прямого рейса между Минском и Таллинном будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов. Мы сделали все возможное, чтобы расписание данного рейса было удобным для путешествий транзитом через Минск», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Цена билетов в одну сторону — от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро — туда-обратно. Билеты уже есть в продаже. Время в пути — 1 час 15 минут.