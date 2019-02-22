«Белавиа» запускает рейс в Таллинн от 178 евро в оба конца

/ Общество
Просмотров: 127

Самолеты Embraer 175 на 76 мест будут летать в Эстонию с 30 мая четыре раза в неделю.

По сообщению пресс-службы перевозчика, вылеты предусмотрены в 08:50 по понедельникам и четвергам и в 15:50 — по вторникам и субботам. Обратный рейс планируется с вылетом в 10:45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам.

«Запуск прямого рейса между Минском и Таллинном будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов. Мы сделали все возможное, чтобы расписание данного рейса было удобным для путешествий транзитом через Минск», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Цена билетов в одну сторону — от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро — туда-обратно. Билеты уже есть в продаже. Время в пути — 1 час 15 минут.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белавиа Беларусь-Эстония Город: Таллинн

Другие материалы на эту тему:

Wargaming и «Белавиа» представили новый «танколет»

Wargaming и «Белавиа» представили новый «танколет»

«Белавиа» начала летать в Кишинев «по многочисленным просьбам»

«Белавиа» начала летать в Кишинев «по многочисленным просьбам»

16 часов полета, 12 000 км пути. Новый Embraer для «Белавиа» прибыл в Минск

16 часов полета, 12 000 км пути. Новый Embraer для «Белавиа» прибыл в Минск

Когда подешевеют билеты «Белавиа»?

Когда подешевеют билеты «Белавиа»?