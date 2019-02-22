У минского таксиста отобрали автомобиль

Автомобиль стоимостью 4300 рублей арестовали из-за нелегальной работы водителя.

В текущем месяце сотрудники управления установили четыре факта незарегистрированной предпринимательской деятельности: нелегалы оказывали услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси на территории города, передает агентство «Минск-Новости» .

В адрес трех человек направили уведомления-разъяснения о мерах ответственности. Все нарушители длительное время не были официально трудоустроены: один — с 2011 года, другой — с 2014-го, третий — с 2015-го. Еще в одном случае составили протокол об административном правонарушении.