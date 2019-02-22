Шведы купили белорусское предприятие по производству нижнего белья
Компания European Lingerie Group приобрела белорусское предприятие «Юстына», которое в связи с продажей переименовано в ООО «Сенсель».
«Приобретение белорусской компании является частью стратегии группы по расширению деятельности и увеличению производственных мощностей для производства бренда Senselle», — говорится в сообщении European Lingerie Group.
Шведская компания ранее уже работала с белорусским рынком. «До сих пор мы использовали субподрядчиков в Беларуси, и на этом этапе у нас будет преимущество перед конкурентами в планировании производства», — отметил генеральный директор European Lingerie Group Питер Партма.
По его словам, наличие собственного производственного подразделения в Беларуси позволит компании быть ближе к основным рынкам сбыта. «Соответственно, мы сможем обеспечить короткие сроки поставки продукции, быстрее реагировать на требования рынка и иметь устойчивую структуру затрат», — прокомментировал Партма решение о приобретении белорусской компании.
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«Юстына» — основанный в 1990 году семейный бизнес. Компания производила нижнее белье для известных белорусских брендов. На предприятии работает 66 человек.
European Lingerie Group — шведская компания, основанная в октябре 2005 года. Выручка в 2017 году составила 73 млн евро, в штате более 1300 человек.