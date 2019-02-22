Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов

/ Спорт
Просмотров: 178

Президент посетовал, что на минское «Динамо» государство «растратило миллионы долларов», но отдачи нет.

«"Беларуськалий" прекратил их финансировать, и правильно сделал: будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов», — сказал Александр Лукашенко во время визита в Военную академию, передает его пресс-служба.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях нашей команды на ралли «Дакар».

Вечером 22 февраля минское «Динамо» проведет против финского «Йокерита» последний матч в нынешнем сезоне КХЛ. Вне зависимости от исхода, белорусский клуб финиширует на предпоследнем месте в Западной конференции.

Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси

К единому знаменателю. Минское «Динамо» может возглавить тренер сборной Беларуси

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

Тренер Коли Лукашенко возглавил ЗАО ХК «Динамо-Минск»

Тренер Коли Лукашенко возглавил ЗАО ХК «Динамо-Минск»

Залечь на дно в КХЛ. «Динамо» проигралось до антирекорда

Залечь на дно в КХЛ. «Динамо» проигралось до антирекорда