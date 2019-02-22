Лукашенко пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов

Президент посетовал, что на минское «Динамо» государство «растратило миллионы долларов», но отдачи нет.

«"Беларуськалий" прекратил их финансировать, и правильно сделал: будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов», — сказал Александр Лукашенко во время визита в Военную академию, передает его пресс-служба.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях нашей команды на ралли «Дакар».