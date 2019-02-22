Лукашенко: если только мы дестабилизируем нашу страну — она кому-то достанется

Экономика является основой стабильности в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии 22 февраля в Минске.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Надо заниматься экономикой — это основа стабильности. Поэтому главное не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну — она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой. Ладно нас, мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что «главное — сохранить мир, покой и стабильность»: «Это не потому, что я президент и чего-то там боюсь. Я уже отбоялся: у меня в первый год через три месяца в Минске (я привожу пример часто) на три дня муки оставалось и метро забастовало, остановился весь транспорт. Я уже все это прошел. Поэтому главное — это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире».

Лукашенко добавил, что Беларуси трудно конкурировать с мировыми державами, которые обеспечивают себя природными ресурсами.

«А отстать-то мы от них не должны. Если отстанем — всё, будем чьей-то провинцией, — считает он. — Поэтому новые технологии, источники энергии — мы просто бежать за этим должны. Если мы отстанем — мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих «монстров» не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парубками в каком-нибудь Великом Княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство».