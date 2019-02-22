Серийных воров, обокравших около полусотни квартир, задержали в Солигорске

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Гражданина Украины и гражданина России задержали 21 февраля в Солигорске с поличным после совершения кражи из квартиры.

Правоохранительные органы подозревают, что на счету гастролеров около 50 квартирных краж, совершенных, начиная с июня 2018 года.

Чаще всего квартирные воры работали в Солигорске, Кобрине, Могилеве и Гродно. Высматривали квартиры на первых этажах или коттеджи. Внутрь попадали, отжав окна.

Брали деньги и ювелирные украшения, а также продукты питания, косметику, одежду и обувь.

Периодически задержанные привлекали помощников. Таковых установлено шестеро — все граждане Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации. Прибывали в Беларусь разным транспортом, средствами связи не пользовались, для маскировки переодевались.
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Тэги: квартирные кражи серийные воры Город: Солигорск

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