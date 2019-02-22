Лукашенко о Венесуэле: они сидят на нефти, газе и не используют его

Беларусь разрабатывала для Венесуэлы план обороны и помогала развивать экономику, заявил Александр Лукашенко в ходе посещения Военной академии 22 февраля.

«В Венесуэле было допущено много ошибок. Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он рассказал, как однажды прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии. «Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет», — пояснил Лукашенко.

По его словам, в Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, которые занялись разработкой плана обороны страны исходя из местных условий.

«Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить. Все им расписали», — отметил Лукашенко.

Большая ошибка венесуэльских властей, по его мнению, заключается в том, что они упустили экономическую сферу. Беларусь поддерживала Венесуэлу в строительстве заводов, жилых микрорайонов.

«Они сидят на нефти, природном газе и не используют его, — сказал Лукашенко. — Чавес ушел, цена на нефть упала, пошли проблемы».

По его мнению, если Венесуэле сейчас будет угрожать вмешательство извне, то народ мобилизуется, несмотря на тяжелую обстановку в стране. «Но все равно надо заниматься экономикой. Это — основа стабильности», — подчеркнул белорусский руководитель.