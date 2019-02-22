В пункте пропуска «Кузница» на польской границе началась модернизация

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В связи с началом модернизации пограничного перехода «Кузница» возможны затруднения при пересечении польско-белорусской границы всеми видами транспорта, сообщила Пограничная служба Польши.

Фото isokolka.eu

Работы начались 20 февраля и должны завершиться 31 марта 2020 года, отмечается в релизе. Увеличится количество полос движения на въезд и выезд из Польши. В связи с модернизацией временно изменена схема движения транспорта.

Погранслужба призывает путешественников и водителей учитывать эту информацию при планировании пересечения границы и принимать во внимание информацию на сайте службы об ориентировочном времени ожидания в очереди.

С белорусской стороны функционирует пункт пропуска «Брузги». Он также находится на реконструкции, которая должна завершиться в 2019 году, отмечает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница

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