В пункте пропуска «Кузница» на польской границе началась модернизация

В связи с началом модернизации пограничного перехода «Кузница» возможны затруднения при пересечении польско-белорусской границы всеми видами транспорта, сообщила Пограничная служба Польши.

Фото isokolka.eu

Работы начались 20 февраля и должны завершиться 31 марта 2020 года, отмечается в релизе. Увеличится количество полос движения на въезд и выезд из Польши. В связи с модернизацией временно изменена схема движения транспорта.

Погранслужба призывает путешественников и водителей учитывать эту информацию при планировании пересечения границы и принимать во внимание информацию на сайте службы об ориентировочном времени ожидания в очереди.