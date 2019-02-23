Военные способны защитить Беларусь от врага, - Лукашенко

Созданная в годы независимости Беларуси военная организация государства способна защитить его от врага. Такое мнение в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества высказал Александр Лукашенко.

По его словам, праздник 23 февраля говорит о «ратной доблести нашего народа», а также о «преемственности поколений в самоотверженном служении Родине».

Лукашенко убежден, что с 1991 года в Беларуси создана «современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору».

Глава государства не сомневается, что «военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз».

Мир и спокойствие на белорусской земле, подчеркнул Лукашенко, будут впредь гарантированы, так как защита родины в Беларуси «носит всенародный характер».

Будущие выпускники Военной академии «должны всегда быть готовы к любому повороту событий», «обязаны понимать свое предназначение в судьбе нашего государства». Об этом заявил глава государства 22 февраля, посещая Военную академию.