ГАИ расставила новые ловушки на лихачей

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В субботу, 23 февраля, Госавтоинспекция будет пристально следить за участниками дорожного движения. В частности усиленное внимание будет уделено любителям быстрой езды.

Фото pixabay.com

Так на дорогах появятся дополнительные датчики контроля скорости. В Брестской и Могилевской областях ни будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 45;
  • 08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (59+940);
  • 08:00-19:00. Дрога Р-122, Чаусский район (42+800);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (1+450);
  • 08:00-20:00. Дорга Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (7+330);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);
  • 09:00-21:00. М-10, Ивановский район (442+900);
  • 16:00-21:00. Брест, улица 28 Июля (мост через реку Мухавец).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».
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Тэги: ГАИ

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