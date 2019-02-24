На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Из-за неблагоприятного погодного явления в Беларуси на воскресенье вновь объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, только в некоторых восточных регионах выпадут небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега и дождя.

Местами сгустятся слабые туманы. Ожидаются гололед и на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+6°С.

В некоторых районах столицы будут слабые туман и гололед. Столбик термометра в течение суток выйдет из минуса и окажет следующие значения:

  • утром -2..-3°С;
  • днем +1..+3°С;
  • вечером 0..+1°С.
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Тэги: погода

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