На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Из-за неблагоприятного погодного явления в Беларуси на воскресенье вновь объявлен желтый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, только в некоторых восточных регионах выпадут небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега и дождя.
Местами сгустятся слабые туманы. Ожидаются гололед и на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..+6°С.
В некоторых районах столицы будут слабые туман и гололед. Столбик термометра в течение суток выйдет из минуса и окажет следующие значения:
- утром -2..-3°С;
- днем +1..+3°С;
- вечером 0..+1°С.