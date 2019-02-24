Лавров оценил шансы на объединение Беларуси и России

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По словам министра иностранных дел России, Москва готова выйти на такой уровень интеграции, на который готов пойти Минск.

В интервью китайским и вьетнамским СМИ глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что существует договор о создании Союзного государства, в котором зафиксированы договоренности, легшие в основу СГ.

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Лавров подчеркнул, что все они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации.

Глава МИД напомнил, что в декабре стороны приняли решение о создании рабочей группы, которая должна посмотреть, насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены.

Он также подчеркнул, что если со стороны белорусских партнеров будет желание выйти на следующий уровень интеграции, то Москва и Минск договорятся.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Сергей Лавров

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