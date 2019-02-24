Немецкий кардинал: костел уничтожал данные о священниках, совершивших акты секснасилия

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Церковные стандарты не должны быть ниже норм гражданского правосудия. Об этом заявил немецкий кардинал Рейнхард Маркс.

Фото CNS/Paul Haring

Выступая на саммите в Ватикане, один из ближайших советников папы Франциска заявил, что католическая церковь уничтожила данные о священнослужителях, которые были замешаны в сексуальных скандалах.

По словам Маркса, «Администрация не только не помогла церкви выполнить ее миссию, но, напротив, дискредитировала ее и сделала невозможной. Записи, которые могли помочь зафиксировать эти ужасные деяния и выявить имена виновных, были уничтожены».

Кардинал считает, что в костеле должна быть большая прозрачность в отношении внутрицерковных судебных процессов. Он подчеркнул, что в частности, число дел, рассмотренных церковными судами, пишет rfi.fr.
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Тэги: Ватикан костел католики секс Персона: Рейнхард Маркс

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