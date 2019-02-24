Более 100 могилевчан написали белорусский диктант

Проведенный во Дворце культуры Могилевской области 24 февраля белорусский диктант стал одним из самых массовых за последние годы, сообщил БелаПАН организатор мероприятия, председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков.

«Сегодня один из самых больших по количеству участников диктантов, приуроченных к Международному дню родного языка. Пришло 120 человек. Обычно приходили 70-80 человек. Значительное увеличение в этом году числа участников связано с тем, что идет популяризация национальной культуры и белорусского языка. Это заслуга и государственных учреждений, и общественности Могилева», — заявил Дьячков.

По его словам, администрация Дворца культуры области благосклонно отнеслась к очередному проведению в его стенах белорусского диктанта. Всего таких ежегодных диктантов в Могилеве прошло уже больше десяти.

Обычно текст диктанта организаторы выбирают из произведений классиков белорусской литературы. В этом году они предложили собравшимся написать отрывок из произведения уроженца Могилевщины Ивана Чигринова «Шчаслівае месца». Читал текст учитель белорусского языка и литературы могилевской СШ № 41 Александр Титов.

После диктанта для его участников был показан спектакль «Древняя гравюра», а также состоялся небольшой концерт.