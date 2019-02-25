В Беларуси могут повысить размер пособия по уходу за ребенком

В правительстве обсуждается возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до трех лет, сообщил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«Мы предлагаем размеры этих пособий увеличить, и соответствующие расчеты есть. Я не хотел бы называть конкретные цифры, поскольку все находится в дополнительной проработке», — сказал он.

По мнению Петришенко, комплекс мер, который принят в Беларуси, «должен обеспечивать не только социальную защищенность, но и решать вопросы демографии». «То есть, мы здесь не находимся где-то в середине или среди отстающих», — отметил вице-премьер.

«Наш президент говорил, что на нашей территории должно проживать 20-30 миллионов, и над этой проблемой мы активно работаем», — заявил Петришенко. При этом ключевым аспектом увеличения рождаемости он назвал повышение доступности жилья.

Вице-премьер напомнил, что глава государства поставил перед правительством задачу к 2021 году решить квартирный вопрос всех многодетных семей, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Задача реальная, финансовые аспекты просчитаны всеми нашими министерствами», — добавил Петришенко.

Он также уточнил, что Совмин предлагает продлить действие программы «семейного капитала», которая действует до конца года.

«Этот «семейный капитал» можно разблокировать и использовать только по достижении ребенком 18 лет. Мы предложили главе государства новые подходы, то есть пролонгировать «семейный капитал», но чтобы его можно было использовать раньше на образование, на улучшение жилищных условий, на лечение и медицинское обслуживание», — пояснил Петришенко.