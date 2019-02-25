«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»

В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Сразу три «Оскара» достались фильму Питера Фаррелли «Зеленая книга», в том числе и в номинации за «Лучший фильм».









Вот все лауреаты 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии: