«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»
В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Сразу три «Оскара» достались фильму Питера Фаррелли «Зеленая книга», в том числе и в номинации за «Лучший фильм».
Вот все лауреаты 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии:
- Лучший фильм — «Зеленая книга».
- Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»).
- Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия».
- Лучшая женская роль — Оливия Колман («Фаворитка»).
- Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»).
- Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).
- Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец» (Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт).
- Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга» (Питер Фаррелли, Ник Валлелонге, Брайан Карри).
- Лучший фильм на иностранном языке — «Рома» (Альфонсо Куарон, Мексика).
- Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные».
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао».
- Лучшая работа оператора — «Рома».
- Лучший монтаж — «Богемская рапсодия».
- Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия».
- Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия».
- Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера».
- Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера».
- Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне».
- Лучший грим и прически — «Власть».
- Лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку».
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Точка. Конец предложения».
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа».
- Лучший композитор — «Черная пантера» (Людвиг Йоранссон).
- Лучшая песня — Shallow, «Звезда родилась» (Леди Гага).