«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»

/ Культура
Просмотров: 268

В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Сразу три «Оскара» достались фильму Питера Фаррелли «Зеленая книга», в том числе и в номинации за «Лучший фильм».

Вот все лауреаты 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии:

  • Лучший фильм — «Зеленая книга».
  • Лучший режиссер — Альфонсо Куарон («Рома»).
  • Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия».
  • Лучшая женская роль — Оливия Колман («Фаворитка»).
  • Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»).
  • Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).
  • Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец» (Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт).
  • Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга» (Питер Фаррелли, Ник Валлелонге, Брайан Карри).
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Рома» (Альфонсо Куарон, Мексика).
  • Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные».
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Бао».
  • Лучшая работа оператора — «Рома».
  • Лучший монтаж — «Богемская рапсодия».
  • Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия».
  • Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия».
  • Лучший дизайн костюмов — «Черная Пантера».
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Черная Пантера».
  • Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне».
  • Лучший грим и прически — «Власть».
  • Лучший документальный фильм — «Свободный подъем в одиночку».
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Точка. Конец предложения».
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа».
  • Лучший композитор — «Черная пантера» (Людвиг Йоранссон).
  • Лучшая песня — Shallow, «Звезда родилась» (Леди Гага).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Оскар-2019 кинопремия кино Персона: Питер Фаррелли Рами Малек Оливия Колман Махершала Али Реджина Кинг Спайк Ли Чарли Вачтел Дэвид Рабинович Кевин Уиллмотт Ник Валлелонге Брайан Карри Альфонсо Куарон Людвиг Йоранссон

Другие материалы на эту тему:

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Стоять на своем. В Минске покажут кино о правах человека

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

Евгений Балинский. МЕЛАНХОЛИЯ. Новый фон Триер: почему мы не сбегаем из залов

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»

«Зрителю всё равно, какого пола режиссер. Они просто идут на фильм»

Режиссер Александра Бутор: меня бесит поверхностное отношение к работе

Режиссер Александра Бутор: меня бесит поверхностное отношение к работе