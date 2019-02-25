В Бобруйске на пожаре погиб пенсионер и его сожительница

Трагедия, унесшая жизни мужчины и женщины, произошла накануне вечером на улице Коммунистической в Бобруйске.

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По информации местных спасателей, в одном из жилищ четырехквартирного дома произошел пожар (причины устанавливают специалисты), в результате которого погибли 61-летний пенсионер и проживавшая с ним 54-летняя женщина.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 11 пожаров, на которых погибли три человека.