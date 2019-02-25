Жителя Смолевичского района могут расстрелять за жестокое убийство матери

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Исключительная мера наказания в виде смертной казни грозит 43-летнему жителю Смолевичского района, которого обвиняют в жестоком убийстве 69-летней матери.

Фото pixabay.com

Дело в отношении мужчины расследовано и передано в прокуратуру для направления в суд.

По данным следствия, обвиняемый проживал вместе с матерью, которая после инсульта самостоятельно не передвигалась, и ей требовался постоянный уход. Накануне преступления мужчина получил материнскую пенсию и потратил часть денег на спиртное.

Вернувшись домой, он услышал, что матери требуется помощь. Просьба вывела его из себя, и он начал избивать кулаками и ногами женщину. Всего было зафиксировано на теле пенсионерки более 60 ударов. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью – женщина скончалась.

Проспавшись, мужчина увидел, что натворил и попытался скрыть следы преступления, после чего позвонил в «скорую».
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Тэги: убийство убийство матери Город: Смолевичи

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